لليوم الثالث.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

كتب- عمر مصطفى:

نظمت القوات المسلحة لليوم الثالث على التوالي، احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من قادة الجيش والشرطة.

يأتي ذلك استكمالًا للاحتفالات التي حضرها في اليوم الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسي ولفيف من كبار المسؤولين بالدولة.

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة وزراء، عددًا من أسر الشهداء في اليوم الثاني، وتقديم الهدايا لهم، وذلك خلال الحفل الذي اشتمل علي عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال.

وعبرت أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهود تهدف إلى تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين.