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    الحكومة تعلن التعريفة الرسمية من القاهرة للمحافظات بعد زيادة البنزين

    01:48 م الأحد 17 يونيو 2018
    الحكومة تعلن التعريفة الرسمية من القاهرة للمحافظات بعد زيادة البنزين

    مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

    كتب - محمد نصار:

    نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة القاهرة بعد اعتمادها من المهندس عاطف عبدالحميد.

    وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

    وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

    وكانت محافظة القاهرة أعلنت أن التعريفة الجديدة للنقل داخلها تتراوح ما بين 15% إلى 20%، لتواكب التغيرات في أسعار الوقود.​

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