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    وزير الطيران يتفقد سير العمل في مطار شرم الشيخ

    01:27 م الأحد 17 يونيو 2018
    وزير الطيران يتفقد سير العمل في مطار شرم الشيخ

    كتب - طه عبيد:

    غادر الفريق يونس المصري، وزير الطيران الجديد، اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى مطار شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل وإنهاء إجراءات الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

    وأنهى المطار، إجراءات سفر الفريق يونس المصري من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ، ويرافقه على نفس الرحلة، المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.​

    يونس المصري وزير الطيران مطار شرم الشيخ مطار القاهرة الدولي

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