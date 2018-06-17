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    تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن "تعريفة المواصلات"

    01:00 م الأحد 17 يونيو 2018
    تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن "تعريفة المواصلات"

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب - محمد غايات:

    كلًّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة.

    كما وجه رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، وفي وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.

    وشدد "مدبولي" على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء زيادة البنزين تعريفة الركوب الجديدة

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