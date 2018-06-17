ننشر تعريفة الركوب في موقف عبدالمنعم رياض بعد زيادة البنزين

كتب- محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة، أمس السبت، تعريفة جديدة لكافة المواقف داخلها، وذلك تماشيًا مع الأسعار الجديدة للوقود بعد رفعها من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وينشر "مصراوي" تفاصيل التعريفة الجديدة التي يتم تطبيقها في موقف عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة لـ12 خط سير، على النحو التالي:

عبدالمنعم رياض - المعادي - "كورنيش النيل" فم الخليج (375 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - كوبرى شبرا العلوي - المؤسسة (225 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - كوبري الحدثة - القناطر الخيرية (425 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - الكيت كات - إمبابة (225 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - جامعة القاهرة - فيصل (375 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي - 6 أكتوبر "المحور" (575 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - ميدان الرماية - 6 أكتوبر "الهرم" (575 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - ميدان الرماية - 6 أكتوبر "فيصل" (575 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - جيزة - الهرم (375 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - الحي الثامن - العباسية (425 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - الوراق (250 قرشًا)

عبدالمنعم رياض - حلوان (425 قرشًا)