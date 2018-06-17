"البيئة": رياح مثيرة للأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة

القاهرة - أ ش أ:

أكدت وزارة البيئة متابعتها لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية؛ استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ومنظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة والتي تشير إلى توقع نشاط للرياح على السواحل الشرقية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للأتربة أحياناً على فترات متباعدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه العوامل الجوية المتغيرة قد تؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتساب على رقم 01222693333.

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