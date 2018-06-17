  • عاجل:صلاح يعلن جاهزيته الكاملة لمواجهة روسيا .. وإصابة جديدة بالمنتخب المصري.. اضغط هنا:
    • 1339319 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    غدًا.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مع الواعظات

    12:42 م الأحد 17 يونيو 2018
    غدًا.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مع الواعظات

    وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - محمود مصطفى:

    يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدًا الاثنين، اجتماعا مع واعظات الأوقاف بديوان عام الوزارة، إيمانا بضرورة تفعيل دور الواعظات في خدمة الدعوة وخدمة المجتمع.

    وأشارت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل الواعظات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في تطبيق فكرة مربيات النشء، للإفادة من جهودهن وخبراتهن في هذا الجانب المهم المتصل بتنشئة الشباب بشكل صحيح لتحصينهم من محاولات اختطاف عقولهم من قبل الجماعات المتطرفة والمتشددة.

    كما يستعرض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، برنامج عمل الوزارة الدعوي للفترة المقبلة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية.

    وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة واعظات الأوقاف السيسي الحكومة الجديدة

    الخبر التالى:

    "البيئة": رياح مثيرة للأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان