"الإسكان" تعلن موعد سداد جدية حجز 20 ألف وحدة بـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم استقبال المواطنين الراغبين في حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحة حوالي 115 م2، بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو، وحتى يوم الخميس 16 أغسطس.

وقال "السباعي"، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح الوحدات في 8 مدن جديدة، وهي "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا"، بنظام القرعة العلنية، وذلك لتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

وذكر فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أنه يتم تقديم استمارة البيانات عند التقدم للحجز، مرفقًا بها ما يلي: "أصل الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط، وصور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية المفعول)".

وأوضح، أنه في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي "السويفت أو ACH"، أو بشيك معتمد، يمنح البنك المزايا والتسهيلات التالية: "رد نصف قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم أصل استمارة الحجز مرفقًا بها المستند الدال على التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد، وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للبنك (الفترة الصباحية)".