"القاصد" مساعدًا لوزير الصحة لـ"الطب العلاجي".. و"عزمي" رئيساً لأمانة "المراكز الطبية"

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 305 لسنة 2018 بتكليف الدكتور أحمد محيي القاصد مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجي ومشرفًا على أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام.

كما قررت وزيرة الصحة تكليف الدكتور محمد عزمي بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بدلًا من العمل بمديرية شئون الصحة بأسوان.

يأتي هذا ضمن حركة تنقلات مرتقبة بين قيادات وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة.​

