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    إجراء قرعة تخصيص 597 مقبرة في 6 أكتوبر أول يوليو

    11:56 ص الأحد 17 يونيو 2018
    إجراء قرعة تخصيص 597 مقبرة في 6 أكتوبر أول يوليو

    المهندس طارق السباعي

    كتب- محمد عبد الناصر:

    قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المقابر للمتقدمين لحجز 597 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأحد الموافق 1 يوليو المقبل، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

    وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، في بيان اليوم الأحد، أنه على العملاء الحضور ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في الساعة العاشرة والنصف صباحًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، على أن يتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد بحضور القرعة العلنية، متابعًا أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.​

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