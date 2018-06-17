"السياحة": إجراءات مشددة لتأمين وفد العائلة المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

تستقبل مصر اليوم الأحد، أول رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة، تضم ما يقرب من 70 شخصًا، بحضور هيئة تنشيط السياحة، وتستمر الرحلة لمدة 5 أيام تستهدف زيارة بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى.

وقال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن وزارة السياحة وهيئة التنشيط، تستقبل الوفد الإيطالي بحضور مدير مكتب مصر في روما، والأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا سريًا لتحرك وفد العائلة المقدسة لدواعٍ أمنية، بسبب المشاكل التي تمر بها مصر، وحفاظًا على سلامة الوفد، وهناك عمليات تأمينية على أعلى مستوى لتأمين الزيارة بشكل كامل.

وأضاف "يوسف"، لمصراوي، اليوم الأحد، أن مصر ممثلة في وزارة السياحة وهيئة التنشيط، تقدم الدعم الكامل لمسار الرحلة ورفع كفاءة مواقع المسار في مصر، مشيرة إلى ترحيب مصر بالوفد الإيطالي، وتذليل الصعاب أمامهم لنجاح الرحلة بالشكل المطلوب.

وكانت إنجي لحظي، منظمة البرنامج السياحي الخاص بالوفد الإيطالي، ذكرت في تصريح أمس، أنه تم تنسيق الرحلة بين وزارة السياحة المصرية وهيئة "الليونيتالسي" الإيطالية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، ويشمل البرنامج زيارة بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى، إلى جانب كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إلى جانب اللقاء بعدد من الشخصيات العامة والكنسية، وزيارة بعض الآثار الفرعونية، موضحة أن الوفد الإيطالي مكون من شخصيات كنسية هامة وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج الإيطالية.

يذكر أن وزيرة السياحة ذكرت أن العمل على رفع كفاءة النقاط الخمس الأولى من مسار رحلة العائلة المقدسة بدأ فعليًا، وهم: "كنيسة أبوسرجة في مصر القديمة، وكنيسة العذراء في المعادي، وأديرة وادي النطرون، والأنبا بيشوي والسريان والباراموس"، من بين 28 موقعًا ذهابًا وعودة يشملها المسار الذي يبلغ طوله 3500 كم.