مدير "سرفيس القاهرة": لا شكاوى من السائقين.. والوضع تحت السيطرة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع سرفيس القاهرة، إنهم لم يتلقوا أية بلاغات حتى اليوم من مواقف المحافظة، بشأن مخالفات السائقين لتعريفة الركوب الجديدة التي تم اعتمادها منذ أمس السبت، بعد زيادة أسعار الوقود صباحًا.

وأضاف "جمجوم"، لمصراوي، اليوم الأحد، أنهم في حالة تأهب قصوى داخل المحافظة من أجل متابعة المواقف بشكل مستمر، ورصد أي مخالفات من جانب السائقين حال وقوعها، والتعامل معها على الفور.

وتابع مدير المشروع، أن المتابعة للمواقف تجري بالتنسيق بين مجموعة من الجهات، ومنها "مشروع السرفيس، ومباحث الأموال العامة، والأمن العام، ومباحث المرور".

وشدد اللواء عمرو جمجوم، على أن الأوضاع تحت السيطرة، وحركة المواقف في انتظام كامل، والتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة أعطت للسائقين حقهم بالكامل في زيادة المحروقات.