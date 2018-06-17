"النقل": تطبيق جديد عبر المحمول لحجز القطارات خلال عيد الأضحى

كتب- أحمد نجيب:

قال المهندس خالد عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي"، إن هناك خطة تنفذها الشركة حاليًا بناءً على تعليمات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لتوفير خدمات مميزة للمواطن، فيما يتعلق بنظام حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.

وأضاف "عطية"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة قريبًا يتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن مواعيد وأسعار رحلات القطارات، وكذلك المقاعد المتاحة للحجز بالقطارات في جميع الرحلات، إضافة إلى توفير إمكانية حجز وإصدار تذاكر السفر والدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا أو الكارت الذكي "كارت مسبق الدفع" الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية.

وتابع العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل، أنه سيتم شحن الكارت بمبلغ نقدي يتم استخدامه في سداد قيمة التذاكر من شبابيك المحطات والماكينات الذاتية لإصدار التذاكر الموجودة ببعض المحطات والنوادي، منوهًا إلى أن الكارت الذكي وسيلة للسداد بديلة عن النقود وأكثر أمنًا، ويمكن استرداد القيمة النقدية الموجودة بالكارت في أي وقت، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي لهذه المنظومة سيكون خلال عيد الأضحى.​