رئيس جامعة القاهرة يعلن موعد نتائج الامتحانات

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في العبور بامتحانات نهاية العام دون وقوع أي مشكلات، رغم التحديات الكبيرة التي واكبت تغيير نظام الامتحانات، وإضافة سؤال حل المشكلات لأول مرة، لقياس مستوى الفهم لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن زمن الحفظ والتلقين انتهى من الجامعة بلا رجعة، وتم إلغاء الخيام التي ترهق الطلاب ذهنيًا وبدنيًا.

وأضاف "الخشت"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه فرض نظام صارم على تداول الورقة الامتحانية والمراقبة وتأمين اللجان من وإلى أعمال الكنترولات، ما ساهم بقوة في منع أي تسريبات للأسئلة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، لافتًا إلى أن مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي أكد عليها مجلس الجامعة والتزم بها الأساتذة، نجح في جعل الامتحانات في مستوى جميع الطلاب.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن تشكيل لجان الطوارئ بكل كلية على حدة، والتي تمنح العمداء سلطة اتخاذ القرارات المباشرة، أدى إلى سرعة حل الأزمات أثناء الامتحانات، وساهم في وجود حلقة وصل مباشرة بين الطلاب وهيئة التدريس، ما كان له الأثر الكبير في القضاء نهائيًا على ظواهر الشكاوى الجماعية للطلاب أو الوقفات الاحتجاجية سواء أمام القبة أو في الكليات.

وأردف "الخشت"، أن نتائج الامتحانات ستظهر تباعًا بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وحتى منتصف يوليو المقبل بحد أقصى، منوهًا إلى أنه وجه بضرورة التصحيح مبكرًا وفي نفس يوم الامتحان للانتهاء من النتائج سريعًا، وبخاصة لطلاب الفرق النهائية حتى لا تكون لديهم مشكلة في التقدم للتجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة في تطوير العملية التعليمية والامتحانية، وذلك في إطار سعيها نحو تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، موضحًا أن طريقة الامتحان هي التي تغير طريقة المناهج وطريقة الشرح وتدريب الطلاب على تحليل المعلومات والنقد والاستنباط والاستدلال.

وذكر "الخشت"، أنه بدءًا من العام المقبل، سيتم وضع مقررين جديدين للطلاب، هما ريادة الأعمال والتفكير النقدي، وذلك في إطار تنمية التفكير العلمي لدى الطلاب، مضيفًا أن الجامعة ماضية نحو التقدم من أجل تخريج شباب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن تطبيق رؤية الجامعة نحو تخريج رواد أعمال يكون لهم دور في الارتقاء بالاقتصاد القومي، وليس شباب ينتظر الوظيفة.

وشدد، على أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر على تفريغ طالبي الوظائف من جميع المؤهلات الدراسية فقط، وإنما لا بد وأن يكون لها دور في بناء الدولة والمساهمة في مشروعاتها القومية، قائلًا: "ذلك الاتجاه هو أحد أهداف جامعة القاهرة في الفترة المقبلة".​