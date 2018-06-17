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اليوم وغدا .. اقلاع 11 رحلة شارتر لمؤازرة المنتخب امام روسيا

07:53 ص الأحد 17 يونيو 2018
اليوم وغدا .. اقلاع 11 رحلة شارتر لمؤازرة المنتخب امام روسيا

كتب - طه عبيد

تقلع من مطار القاهرة الدولي اليوم الاحد ، رحلة شارتر الي روسيا تنظمها شركة مصر للطيران ، لنقل حوالي 150 مشجعا مصريا للمنتخب القومي ، كما تسير الشركة غدا الاثنين 10 رحلات شارتر لنقل 1700 مشجعا لمؤازرته في ثاني مباراة له في مشواره بكأس العالم امام منتخب روسيا صاحبة الارض والجماهير ، وتقام المباراة عصر الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولي .

تقوم سلطات المطار باستقبال الجماهير المغادرة الي روسيا بمبني الركاب رقم "2" ، ويتم انهاء اجراءات سفرهم علي الرحلة ، ضمن الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة لنقل حوالي 3 الاف مشجع علي 19 رحلة شارتر ، بالاضافة الي الرحلات الاساسية ، كما سوف يتم استقبال باقي الجماهير يوم الاثنين بتسفيرهم علي 10 رحلات .

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، يتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين ، كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع والمنتخب المصري بإستخدام احدث طرازاتها التي تتمتع بأعلي مستويات الرفاهية ، ضمن الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية ، وسوف تهبط الرحلات الشارتر في المطارات التي تشهد مباريات كأس العالم .

رحلة شارتر منتخب مصر كأس العالم مونديال روسيا

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