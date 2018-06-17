اليوم .. تسيير 20 رحلة لإعادة 4404 معتمرا من جدة والمدينة

كتب - طه عبيد

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاحد ، 20 رحلة جوية لمطاري جدة والمدينة المنورة لإعادة 4404 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، ضمن رحلات العودة للمعتمرين .

قالت مصادر بالصالة الموسمية بالمطار ، تصل 15 رحلة من مطار جدة تنقل 3275 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1129 ، بإجمالي 4404 معتمرا .

من جانبه اكد مصدر رفيع المستوي بشركة مصر للطيران، إن مرحلة عودة المعتمرين من الأراضي المقدسة تشهد كثافة تشغيل ، من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا ، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري ، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية ، لإعادة ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة على 450 رحلة جوية .