ولي عهد أبوظبي يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الطيب، عن تمنياته أن يعيد الله على شيخ الأزهر هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والرخاء.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على تهنئته الكريمة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد تلك المناسبة على سموه وعلى دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.