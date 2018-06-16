وزير التموين معلقًا على زيادة أسعار الوقود: "إحنا عايشين بالسلف"

كتب- معتز عباس:

​

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعاني من مشاكل اقتصادية منذ سنوات طويلة وتفاقمت بعد ثورة 25 يناير 2011، مضيفًا: "أصبحت الدولة لا تنتج شيء ولا يوجد لديها احتياطي نقدي".

وعقب المصليحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون لايف، اليوم السبت، على تحريك أسعار الوقود قائلًا: "احنا النهاردة عايشين بالسلف.. عندنا عجز في الموازنة العامة للدولة، إحنا بنصرف أكتر من الإيرادات، إذن هذا الأمر في منتهى الخطورة لازم إحنا كمجتمع نتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي".

وقال إن "المجتمع كله مطالب بتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن 80% من المخابز التابعة لوزارة التموين تعمل بالسولار، و20% تعمل بالغاز، ولذلك فالوزارة تتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، وسيتم تطبيق ذلك بعد إجازة العيد.

وشدد على عدم المساس برغيف الخبز، وسنحافظ على سعره بـ5 قروش، ولن يزيد قرشًا واحدًا.

وطمأن وزير التموين الفلاحين بأن أي زيادة للمنتجات سيتم مراعاتها في المحاصيل الزراعية، قائلا: "نحمي فئات المجتمع بالتعاون مع الوزارات المعنية".