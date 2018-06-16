​السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول عيد الفطر المبارك

القاهرة- مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص التهنئة لأمير دولة الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات سيادته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

فيما أعرب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.