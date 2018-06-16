وزير الطيران يطلب الموقف التنفيذي للمشروعات المعطلة

كتب- طه عبيد:

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي السبت، اضطلع خلالها على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالميناء، ومراجعة الأسوار بالكامل ودوائر المراقبة الإلكترونية المنفذة بما يتناسب مع أعلى درجات الفاعلية.

ووجه المصري، بالتنسيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية للحفاظ على قدرة وكفاءة وانتظام الإجراءات الأمنية المنفذة بالمطار مع الحرص على أن لا تؤثر الإجراءات على سيولة وسرعة خدمة الركاب المترددين.

كما تفقد وزير الطيران الجديد، جميع مواقع الطائرات بحقل الطيران (مهبط الطائرات) والمناطق المتاخمة للأسوار ومخرات السيول وهناجر الطائرات ومخازن الأمتعة ومناطق سيور وفحص أمتعة الركاب بمهبط الطائرات، وجميع صالات السفر والوصول.

ووجه المصري، بعرض الموقف الفعلي للمشروعات المعطلة، والمخطط الفعلي لتنفيذها ورفع كفاءة وتطوير محيط أسوار المطار من الداخل والخارج بالشكل اللائق والحضاري ووضع آليات وحلول فورية لتحسين التعامل مع أمتعة الركاب، حرصا على ممتلكاتهم للقضاء نهائيا على شكواهم بتعرض تلك الممتلكات الشخصية للتلف والفقد في بعض الأحوال.

وشملت الجولة، المرور على الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، ووجه بسرعة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وسرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام بالشكل اللائق والحضاري.

وحرص الوزير على الاستماع لمقترحات العاملين خلال تفقده لمواقع العمل بمهبط الطائرات ومخازن الأمتعة وصالات السفر والوصول، ووجه بضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط في تنفيذ المهام لتقديم خدمة متميزة للركاب تعكس الوجه الحضاري للبلاد.

وفي نهاية الجولة، وجه وزير الطيران، رؤساء الشركات بالانتهاء الفوري من كافة الملاحظات، ليتسنى تقديم خدمات أفضل للركاب المترددين وينعكس إيجابياً على معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي.