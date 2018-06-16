"ألعاب وفقرات استعراضية".. القوات المسلحة تحتفل بأسر الشهداء -فيديو

كتب- عمر مصطفى:

نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا لاحتفالية لتكريم أسر الشهداء لليوم الثانى على التوالى، بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ووجه وزير الأوقاف، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته الشاملة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل أمن واستقرار هذا الوطن.

وأضاف أن مصر لن تنسى أيضا أبناء الشهداء وأسرهم، وستستمر دوما عونا لهم.