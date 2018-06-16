"الأعلى للثقافة" ناعيًا سيد البحراوي: فقدنا أحد رواد مدرسة النقد الاجتماعي

كتب- محمد عاطف:"

نعى المجلس الأعلى للثقافة، الناقد والأديب الدكتور سيد البحراوى الذى وافته المنية أمس، إثر وعكة صحية كان قد تعرض لها منذ أبريل الماضي.

وقال المجلس في بيان له: "يعد الدكتور سيد البحراوي من أكثر المثقفين الذين اهتموا وانشغلوا بمجتمعاتهم ليس فقط بعرض مشكلاته، بل والبحث عن أسبابها وسبل حلها".

وأضاف: "البحراوي يعد واحدًا من رواد مدرسة النقد الاجتماعي، والتي كانت محور حديثه في كتابه الهام (علم اجتماع الأدب)، هذا الكتاب الذى استعرض فيه الراحل الكبير مراحل علم اجتماع الأدب بداية من القرن الثامن عشر".

وأشار إلى أن للراحل عدد كبير من الأعمال الأبداعية والنقدية منها "الحث عن المنهج فى النقد العربى الحديث، محتوى الشكل فى الرواية العربية، الإيقاع فى شعر السياب"، بالإضافة لـ"ليل مدريد، وطرق متقاطعة".

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