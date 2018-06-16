محافظ الجيزة: الأمور مستقرة داخل المحافظة عقب زيادة أسعار الوقود

كتب-إسلام ضيف:

​تصوير- كريم أحمد:

أكد اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن لجان التفتيش بالمحافظة شددت الرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز لبيع الحصص التي استلمتها قبل زيادة أسعار الوقود بالسعر القديم.

جاء ذلك خلال تواصل الدالي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عبر "الفيديو كونفرانس" لاطلاعهما على الموقف داخل المحافظة، بعد زيادة أسعار الوقود صباح السبت.

وأكد المحافظ -حسب بيان صادر عن المحافظة-، أن الأمور مستقرة داخل المحافظة عقب قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقال الدالي إن المخابز ستعود للعمل بكامل طاقتها بعد غد الإثنين، حيث تعمل حاليًا بطاقة 50% في ثاني وثالث أيام عيد الفطر، وأنه تم التشديد على كافة مستودعات البوتاجاز ببيع الحصص التي تم إستلامها بالسعر القديم.

وأكد المحافظ لرئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة مباحث التموين؛ لمتابعة جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق، ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز وعدم استغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية في الأسعار.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الركوب بالنسبة لخطوط الأقاليم، حيث ترتبط المحافظة مع 8 محافظات مجاورة بخطوط أقاليم، بخلاف محافظ​تى القاهرة والقليوبية لخطوط السرفيس.