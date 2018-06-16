بين حديقة الحيوان والفسطاط.. المصريون يواصلون احتفالهم بعيد الفطر
05:14 م السبت 16 يونيو 2018
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كتب - محمد نصار:
تصوير - محمود بكار وأحمد النجار:
واصل المصريون احتفالهم لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، في حديقة الحيوان بالجيزة، وحديقة الفسطاط التي تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة.
وشهدت حديقة الفسطاط توافد العائلات منذ الصباح مصطحبين أطفالهم، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التي خصصتها الحديقة، فيما شهد محيطها تواجد أمني لقوات الشرطة.
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