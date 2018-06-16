بين حديقة الحيوان والفسطاط.. المصريون يواصلون احتفالهم بعيد الفطر

بالصور.. وزيرة الصحة تتفقد 3 مستشفيات لـ"الطوارئ" في أول أيام العيد

الحكومة: لن يتأثر سعر رغيف الخبز بزيادة أسعار الوقود

كتب - محمد نصار:

تصوير - محمود بكار وأحمد النجار:

واصل المصريون احتفالهم لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، في حديقة الحيوان بالجيزة، وحديقة الفسطاط التي تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة.

وشهدت حديقة الفسطاط توافد العائلات منذ الصباح مصطحبين أطفالهم، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التي خصصتها الحديقة، فيما شهد محيطها تواجد أمني لقوات الشرطة.​