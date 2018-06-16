الجيزة: تشديد الرقابة على مواقف النقل الجماعي لمنع "الزيادة العشوائية في الأجرة"

كتب- إسلام ضيف:

قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة؛ للمتابعة مع الأحياء والمراكز والمدن، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمرور الجيزة، وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وعقد محافظ الجيزة -حسب بيان- اجتماع عاجل صباح اليوم السبت، بداخل غرفة العمليات، شدد خلاله على كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى بتعيين عدد 2 فرد داخل كل موقف للنقل الجماعى؛ لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب لحين تحديدها بشكل نهائى بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

وشدد الدالي على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز البالغ عددها 204 مستودعات، والالتزام بالأسعار القديمة، لحين تحديد الأسعار الجديدة في اسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو التجارية، والتأكد أن كل مستودع به الحصة المخصصة له ومدى حاجته لزيادة إضافية.

وقال المحافظ فى تصريحات له أنه جارى حاليًا تحديد الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعى، ومواقف الأقاليم مع المحافظات الأخرى، بالتنسيق معها فى كافة المواقف عن طريق اللجنة المشكلة من المحافظة وجهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعى والإدارة العامة لمرور الجيزة، مشيرًا أنه سيتم مراعاة مسافة كل خط وعدد الركاب والرحلات في تحديد التعريفة الجديدة.​