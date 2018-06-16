نائب محافظ الجيزة: أسعار جديدة لـ"تعريفة الركوب" بعد زيادة الوقود

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، إن المحافظة ستعلن اليوم السبت عن الأسعار الجديدة لتعريفة ركوب المواصلات، وذلك عقب إعلان الحكومة عن زيادات في أسعار الوقود.

وأضاف الهراس في تصريح لمصراوي، اليوم، إن الزيادات التي أقرتها الحكومة اليوم لابد أن يقابلها زيادة في أسعار أجرة المواصلات، وأنها "أمر طبيعي"، متابعًا: "البنزين غلي هيشتغلوا بخسارة؟ ولا لازم يعلّوا الأسعار؟".

وشدد نائب محافظ الجيزة على محاسبة السائقين المخالفين للأسعار التي ستعلنها المحافظة، مؤكدًا على تشديد الرقابة على الأسعار الجديدة من جانب مباحث المرور وشرطة النقل.

وأعلنت وزارة البترول، صباح اليوم السبت، زيادة أسعار المحروقات، وارتفع بنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 لـ 6.75، وبنزين 95 لـ7.75، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.