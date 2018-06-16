 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

نائب محافظ الجيزة: أسعار جديدة لـ"تعريفة الركوب" بعد زيادة الوقود

04:03 م السبت 16 يونيو 2018
نائب محافظ الجيزة: أسعار جديدة لـ"تعريفة الركوب" بعد زيادة الوقود

اللواء علاء الهراس

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، إن المحافظة ستعلن اليوم السبت عن الأسعار الجديدة لتعريفة ركوب المواصلات، وذلك عقب إعلان الحكومة عن زيادات في أسعار الوقود.

وأضاف الهراس في تصريح لمصراوي، اليوم، إن الزيادات التي أقرتها الحكومة اليوم لابد أن يقابلها زيادة في أسعار أجرة المواصلات، وأنها "أمر طبيعي"، متابعًا: "البنزين غلي هيشتغلوا بخسارة؟ ولا لازم يعلّوا الأسعار؟".

وشدد نائب محافظ الجيزة على محاسبة السائقين المخالفين للأسعار التي ستعلنها المحافظة، مؤكدًا على تشديد الرقابة على الأسعار الجديدة من جانب مباحث المرور وشرطة النقل.

وأعلنت وزارة البترول، صباح اليوم السبت، زيادة أسعار المحروقات، وارتفع بنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 لـ 6.75، وبنزين 95 لـ7.75، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.

علاء الهراس تعريفة الركوب أسعار الوقود زيادة البنزين

الخبر التالى:

وزير الري: دراسة لتحديد مناطق "ممشى أهل مصر" بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان