القوات المسلحة تنظم احتفالية تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة

كتب - عمر مصطفى:

نظمت القوات المسلحة لليوم الثاني علي التوالي، احتفالية لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، بمركز المنارة للمؤتمرات حضرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

يأتي ذلك في إطار استمرار احتفال مصر والقوات المسلحة بعيد الفطر المبارك.

وفي بداية الاحتفال، وجه وزير الأوقاف التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الشاملة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تنسي أبداً أبنائها من الشهداء اللذين قد ضحوا بارواحهم من اجل امن واستقرار هذا الوطن أن مصر لن تنسي أيضاً أبناء الشهداء واسرهم وستستمر دوما عوناً لهم .

وكرم وزير الأوقاف عددا من اسر الشهداء بتقديم الهدايا لهم وذلك خلال الحفل الذي اشتمل علي عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال.