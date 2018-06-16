5 توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بعد زيادة أسعار الوقود

كتب – محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة بجاردن سيتي؛ لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات عقب اعلان وزارة البترول الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

واطمأن اللواء شعراوي علي توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود والبوتاجاز في المستودعات.

وأجري شعراوي عددا من الاتصالات مع بعض المحافظين وطالبهم بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، مع ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات، أومحاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار سواء لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية رصد أي مناطق تشهد تكدسات أو زحام بالمحافظات لزيادة حصص المواد البترولية إليها والتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وأشار إلى أهمية سرعة انتهاء كافة المحافظات من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وضرورة طباعة التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد اللواء محمود شعراوي ضرورة وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.

وطالب الوزير من المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للتطورات على أرض المحافظات وتفعيل غرفة العمليات بكل محافظة وتشديد الرقابة، واستمرار رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر.