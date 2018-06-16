من 3 إلى 5 جنيهات.. النقل العام تعلن الأسعار الجديدة لتذاكر الأتوبيس

كتب - أ ش أ:

أعلن اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، زيادة تعريفة الركوب لأتوبيسات النقل العام التي تسير 30 كيلو مترا أو أقل، إلى 3 جنيهات بدلًا من جنيهين ونصف.

وقال رئيس هيئة النقل العام إن 80% من أتوبيسات هيئة النقل العام التي تغطي القاهرة الكبرى تسير 30 كيلو مترا، أما الخطوط التي ستسير من 30 إلى 40 كيلو مترا ستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات وتبلغ نسبتها 12% فقط من خطوط الهيئة.

وأضاف أنه بالنسبة للمدن الجديدة فإن أتوبيسات الهيئة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترا ستبلغ تعريفة الركوب 5 جنيهات.

وأكد رزق أن الهيئة تستهلك 6.5 مليون لتر سولار وتبلغ الأعباء الشهرية للهيئة 13 مليون جنيه، كما أن أسعار قطع غيار الأتوبيسات ارتفعت، وبرغم ذلك تتم مراعاة المواطن البسيط في زيادة الأسعار مع موصلة تحديث أسطول الهيئة.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الزيادة في تسعيرة الركوب بنحو 10 إلى 20%، ويجري حالياً طبع التعريفة الجديدة على لافتات لاعلانها في المواقف المختلفة، مشددا بالتعامل بحسم مع أي مخالفة، أومحاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.