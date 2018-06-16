جولة ميدانية لوزير النقل في محطة مصر والمترو والمراكب النيلية

كتب - أحمد نجيب:

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم السبت، محطة مصر للسكك الحديدية برمسيس للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل في هذا المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، واطمأن على تقديم التسهيلات للركاب، والتقى مع عدد منهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك، ودار حوار حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي.

وأوضح الوزير، أنه سيتم التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد للركاب، وكذلك عربات جديدة لنقل البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، وكذلك استكمال مشروعات تحديث الإشارات وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية.

بعد ذلك توجه الدكتور هشام عرفات لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية في عدد من المراسي النهرية، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد مرسى ماسبيرو النهري للمراكب النيلية، وقام وزير النقل بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة لعدد من المراكب من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أية وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.

ووجه وزير النقل قيادات النقل النهري باستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا، وضرورة الالتزام بالحمولات المقررة وعوامل الأمان لكل مركب.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة النقل النهري، قال وزير النقل إنها تعتمد على إنشاء موانىء نهرية حديثة في صعيد مصر "أسيوط – سوهاج – قنا"، واستكمال مشروعات تطوير الطرق الملاحية "الرياح البحيري / النوبارية – القاهرة / أسوان – القاهرة / دمياط – القاهرة / الإسماعيلية"، مشيرا إلى أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق المصرية وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق.

كما تفقد الوزير محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، ومحطة الاستاد بالخط الثالث، واطمأن على انتظام الحركة وزمن التقاطر والخدمة المقدمة للركاب.