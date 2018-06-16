ارتباك بين سائقي الأجرة بعد رفع أسعار البنزين.. "كله هيغلي التعريفة" (فيديو)

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد حسين:​

حالة من الارتباك بين سائقي الأجرة أحدثها قرار وزارة البترول برفع أسعار الوقود صباح اليوم السبت، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. ففي الوقت الذي تمسك بعضهم بتطبيق التعريفة القديمة للركوب، رفع أخرون التعريفة لأكثر من 25% بعد ساعات من إصدار القرار.

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الزيادة في تسعيرة الركوب بنحو 10 إلى 20%، ويجري حالياً طبع التعريفة الجديدة على لافتات لاعلانها في المواقف المختلفة، مشددا بالتعامل بحسم مع أي مخالفة، أومحاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

في موقف عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة، ما تزال أسعار الأجرة كما هي دون زيادة، وفقا لما يرويه محمد أحمد، أحد السائقين، وذلك برغم علمهم بقرار الزيادة صباح اليوم.

وقال لمصراوي، إنه زوّد سيارته بالوقود وفقا للتعريفة القديمة مساء أمس الجمعة، حتى يبدأ يومه التالي مباشرة دون الحاجة للوقوف في محطات البنزين، وهو نفس الأمر الذي يفعله كافة سائقي الأجرة، وفقًا لحديثه.

وأكد السائق، أن خط سير سيارته يبدأ من موقف عبدالمنعم رياض، وحتى أول عباس بمدينة نصر، والزيادات في أسعار البنزين ستتطلب بالضرورة زيادة في قيمة الأجرة، متوقعا أن ترتفع الأجرة من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه.

"المواطن اللي هيتأثر"

وقال مؤمن علي، أحد السائقين خط "عبدالمنعم رياض - فيصل"، إن تعريفة الأجرة الجديدة سوف ترتفع على الأقل بمقدار 50 قرشًا لتصبح 3.5 جنيه بدلًا من 3 جنيهات.

وأوضح مؤمن، لمصراوي، أن السائقين في النهاية لن يتأثروا بزيادة الأسعار، لأنه سيرفع تعريفة أجرة الركوب على المواطن، والذي سيتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة.

وذكر سعيد عبد الجواد، سائق أتوبيس "ميني باص"، خط "ميدان الجيزة - إمبابة"، إنه رفع قيمة الأجرة بمقدار 50 قرشَا، لتصبح 2.5 جنيه بدلا من جنيهين بعد زيادة أسعار الوقود.

بمجرد أن تطأ قدمك الأتوبيس، ينبه "عبدالجواد"، على كل راكب بزيادة سعر الأجرة منعا لحدوث أية مشكلات، الأمر الذي أثار استنكارا من جانب الكثيرين ليرد عليهم قائلا: "البنزين زاد النهاردة الصبح، وأنا مليش دعوة".

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.