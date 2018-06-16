3 توجيهات من رئيس الوزراء للمحافظين بعد زيادة أسعار الوقود

القاهرة- مصراوي:

شدد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، على المحافظين، بضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذلك تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "مدبولي" بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

​وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و20% ويتم حالياً طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحه للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.​