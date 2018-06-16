  • عاجل:محافظة القاهرة: 15 لـ 20% زيادة في أجرة "السيرفيس".. والتطبيق اليوم
    • 1339307 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    عميد "آداب القاهرة" ناعياً سيد البحراوي: "وهب نفسه للعلم والجامعة"

    01:06 م السبت 16 يونيو 2018
    عميد "آداب القاهرة" ناعياً سيد البحراوي: "وهب نفسه للعلم والجامعة"

    الدكتور والناقد سيد البحراوي

    كتب - محمد عاطف:

    نعى الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الدكتور والناقد سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض.

    وقال الشربيني في تصريحات لمصراوي: "كان البحراوي مثال للاستاذ الملتزم الذي وهب نفسه لعلمه وجامعته، وأعطي وقته لكليته ولتلاميذه وتخصصه، الأستاذ المتواضع الذي تحلق حوله كل من اقترب منه وعرفه، الأستاذ الذي لم يجامل في العلم مهما كانت الظروف".

    وأضاف الشربيني: "كان البحراوي ملتزما في محاضراته وفي علاقاته بطلابه، ولا نملك له الا الدعاء بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته".

    البحراوي، هو أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا.

    كما شارك البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية.

    أحمد الشربيني كلية الآداب جامعة القاهرة سيد البحراوي

    الخبر التالى:

    تصل لـ20%.. الحكومة تُحدد زيادة تعريفة الركوب بعد رفع البنزين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان