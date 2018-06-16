عميد "آداب القاهرة" ناعياً سيد البحراوي: "وهب نفسه للعلم والجامعة"

كتب - محمد عاطف:

نعى الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الدكتور والناقد سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض.

وقال الشربيني في تصريحات لمصراوي: "كان البحراوي مثال للاستاذ الملتزم الذي وهب نفسه لعلمه وجامعته، وأعطي وقته لكليته ولتلاميذه وتخصصه، الأستاذ المتواضع الذي تحلق حوله كل من اقترب منه وعرفه، الأستاذ الذي لم يجامل في العلم مهما كانت الظروف".

وأضاف الشربيني: "كان البحراوي ملتزما في محاضراته وفي علاقاته بطلابه، ولا نملك له الا الدعاء بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته".

البحراوي، هو أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا.

كما شارك البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية.