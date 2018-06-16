3 قطاعات مستثناة من زيادة أسعار الوقود

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار الوقود بداية من التاسعة صباح اليوم السبت.

ونص القرار الحكومي، على ارتفاع أسعار المازوت إلى 3500 جنيه للطن الواحد، لجميع الصناعات، باستثناء 3 قطاعات.

وشملت القطاعات المستثناة من الزيادة: (الصناعات الغذائية - الكهرباء - الأسمنت).

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.