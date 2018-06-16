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    "التعليم العالي" تنعي المفكر والناقد "سيد البحراوي"

    12:45 م السبت 16 يونيو 2018
    "التعليم العالي" تنعي المفكر والناقد "سيد البحراوي"

    الدكتور سيد البحراوي

    كتبت-داليا شبل:

    نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، المفكر الأكاديمي والناقد الأدبي الدكتور سيد البحراوي أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة.

    وتوفي المفكر الدكتور سيد البحراوي، مساء الجمعة، إثر أزمة صحية، على خلفية مرض السرطان.

    البحراوي، هو أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا.

    كما شارك البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية.

    خالد عبد الغفار التعليم العالي سيد البحراوي جامعة القاهرة

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