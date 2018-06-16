كيف تعاملت محطات البنزين في الساعات الأولى لزيادة الأسعار؟ (فيديو)

كتب- محمد نصار:

تصوير - محمد حسام الدين:

فيديو- محمود طلعت وعبد الرحمن علاء:

سادت حالة من الهدوء في عدد من محطات الوقود بالقاهرة الكبرى، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الوقود بداية من التاسعة صباح اليوم السبت.

ولم تشهد المحطات تكدساً من السيارات أو المواطنين، بخلاف ما كان يحدث في المرات السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود، لصدور القرار في ثاني أيام العيد والذي يشهد عطلة رسمية في مصر.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، بحسب بيان لوزارة البترول.

ويرصد "مصراوي" تعامل محطات الوقود مع هذا القرار، في الساعات الأولى لتطبيقه.

قال محمد محمود، مسئول الإدارة بمحطة وقود "التعاون"، الموجودة بشارع مصدق بالدقي، إنهم يعملون بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم، منذ التاسعة والنصف صباحًا.

وأضاف محمود، لمصراوي، أن القرار لم يثير أي أزمة حتى الآن، وذلك بسبب توقيت إعلانه، والذي يتوافق وثاني أيام عيد الفطر المبارك، والجميع إجازة من العمل، موضحًا أنهم لم يعلموا أي شيء عن الزيادات إلا من خلال إدارة الشركة، صباح اليوم، وعلى الفور تم اعتماد العمل بالتعريفة الجديدة.

ووصف علي سالم، مسئول الإدارة بمحطة وقود "مصر" في الدقي، اختيار ثاني أيام العيد لإعلان زيادة الأسعار بـ"الذكي" من الحكومة لتدارك أي أزمات نتيجة للقرار.

وقال: "الناس لحد دلوقتي نايمة ومحدش عارف حاجة لسه، غير اللي بييجي المحطة، وفي الغالب الناس بتسكت بعد أيام بسيطة، لأنها لازم تتعامل بالسعر الجديد للبنزين".

وتوقع أن يثير القرار أزمات مع المواطنين وخاصة سائقي سيارات الأجرة خلال اليومين المقبلين، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، والعودة للعمل.