  • عاجل:أول تحرك من هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود.. للتفاصيل اضغط هنا:
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    بيان ضد الحكومة.. أول تحرك بمجلس النواب بعد زيادة البنزين

    12:10 م السبت 16 يونيو 2018
    بيان ضد الحكومة.. أول تحرك بمجلس النواب بعد زيادة البنزين

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب &ndash; محمود رمزي:

    تقدم النائب خالد هلالي، ببيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

    وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

    وقال "هلالي" في بيان اليوم: "إن تحريك الأسعار يأتي في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن لابد أن تكون هذه الزيادة تتناسب مع الواقع ومع نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات التي أقرها البرلمان مؤخرا، حتى لا يتسبب هذا الأمر في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصة محدودي الدخل".

    وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة عليها تحقيق التوازن بين الزيادة التي تم إقراراها سواء في المواد البترولية والكهرباء، مؤكدا أن الجميع يعلم أن السعر العالمي للمواد البترولية هو المتحكم في سعر السوق المحلي حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً تنعكس على المواطنين ايضا، متابعا: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

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