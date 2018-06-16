"التعليم العالي" تعلن عن الكليات الجديدة بتنسيق هذا العام

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عددًا من الكليات الجديدة ستنضم لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، تشمل تلك الكليات، كليتي الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ.

هذا بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.

وكانت قد أعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر الإعلان عن موعد بدء التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، وذلك من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.