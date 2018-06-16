  • عاجل:أول تحرك من هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود.. للتفاصيل اضغط هنا:
    • 1339303 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    "التعليم العالي" تعلن عن الكليات الجديدة بتنسيق هذا العام

    12:03 م السبت 16 يونيو 2018
    "التعليم العالي" تعلن عن الكليات الجديدة بتنسيق هذا العام

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    كتبت-داليا شبل:

    أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عددًا من الكليات الجديدة ستنضم لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام.

    وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، تشمل تلك الكليات، كليتي الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ.

    هذا بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.

    وكانت قد أعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر الإعلان عن موعد بدء التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، وذلك من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.

    خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الكليات الجديدة جامعة الفيوم جامعة بني سويف

    الخبر التالى:

    بيان ضد الحكومة.. أول تحرك بمجلس النواب بعد زيادة البنزين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان