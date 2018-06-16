أول تحرك من هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنهم يدرسون حاليًا تأثير قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود على الهيئة.

وأضاف علي، لمصراوي، اليوم السبت: "القرار صادر منذ ساعات قليلة وندرس حالياً تأثيره على أسعار تذاكر الهيئة بالنسبة للمواطنين".

وتابع رئيس الهيئة: عقب دراسة وافية لتداعيات القرار، سنصدر توصيات ومقترحات بتحرك الهيئة خلال الفترة المقبلة، ونعرضها على محافظ القاهرة لبحثها.

وأكد اللواء رزق علي أن القرار النهائي للهيئة سيصدر خلال ساعات قليلة، وسيتم إعلانه للرأي العام.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.