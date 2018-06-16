نائب عن قرار السيسي بالإفراج عن الغارمين: إعلاء لقيمة حقوق الإنسان

كتب – محمود رمزي:

أثنى النائب محمود محي الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد أموال الغارمين، والإفراج عنهم بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وقال" محي الدين"، فى بيان اليوم السبت، إن الرئيس يثبت كل يوم أنه مواطن بدرجة إنسان يحمي أرضه وشعبه ولا يرتضي بإهانه مواطنينه.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد أننا في بداية عهد جديد من احترام وإعلاء قيمة حقوق الإنسان، وأن القرار أسعد خبر يمكن أن تستقبله الأسر المصرية بعد الإفراج عن الغارمين والغارمات وتمكينهم من قضاء العيد.