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    نائب عن قرار السيسي بالإفراج عن الغارمين: إعلاء لقيمة حقوق الإنسان

    11:09 ص السبت 16 يونيو 2018
    نائب عن قرار السيسي بالإفراج عن الغارمين: إعلاء لقيمة حقوق الإنسان

    أرشيفية

    كتب – محمود رمزي:

    أثنى النائب محمود محي الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد أموال الغارمين، والإفراج عنهم بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

    وقال" محي الدين"، فى بيان اليوم السبت، إن الرئيس يثبت كل يوم أنه مواطن بدرجة إنسان يحمي أرضه وشعبه ولا يرتضي بإهانه مواطنينه.

    وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد أننا في بداية عهد جديد من احترام وإعلاء قيمة حقوق الإنسان، وأن القرار أسعد خبر يمكن أن تستقبله الأسر المصرية بعد الإفراج عن الغارمين والغارمات وتمكينهم من قضاء العيد.

    محمود محي الدين لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب السيسي الغارمين

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