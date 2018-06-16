غدًا.. "عبد العال" يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

كتب - محمود رمزي وطه عبيد:

يشارك رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة الـ279 للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر عقدها في جنيف غدا الأحد وتستمر يومين.

وغادر "عبد العال" صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي إلى جنييف، على رأس وفد برلماني، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار الحكومية.

وأفاد بيان لمجلس النواب، اليوم السبت، أن اجتماع اللجنة المالية الفرعية من المقرر أن يناقش موازنة الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2019، فيما تتناول الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية التعديلات المقُدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد البرلماني الدولي وأنظمته الأساسية، تمهيدا لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في أكتوبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة الجهاز الإداري له، ويرأسه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ويضم 15 عضوا ينتمون إلى برلمانات مختلفة لتمثيل المجموعات الجغرافية بالاتحاد، منوها بانتخاب الدكتور عبدالعال، بإجماع رؤساء البرلمانات العربية، عضوا باللجنة التنفيذية ممثلا عن المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال اجتماعات الجمعية الـ136 للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل من العام الماضي.