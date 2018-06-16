متحدث الكهرباء: شكاوى محدودة في العيد.. ومستعدون لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تستقبل إلا عددًا محدودًا من الشكاوى في أول أيام عيد الفطر، نتيجة انقطاعات طارئة لم تتعد نصف ساعة.

وأضاف حمزة في تصريحات لمصراوي، أنه لم يتم تخفيف أي أحمال بالشبكة القومية نهائياً طوال الفترة الماضية، نظرا لأن هناك احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات، وهو ما يساهم في عدم تخفيف الأحمال، موضحاً أن أقصى حمل متوقع على الشبكة خلال وقت الذروة خلال أيام عيد الفطر المبارك سيصل إلى 28 ألف ميجا وات.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات من الفنيين وأطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا يصل إلى 49 ألف ميجا وات.

وتابع: "مستعدون في كل الأوقات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في هذا الصيف".