تفاصيل طرح 18500 وحدة "إسكان اجتماعي حر" في 12 محافظة

كتب- محمد عبدالناصر

كشفت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل أماكن نحو 18500 وحدة "إسكان اجتماعي حر"، جاهزة في 12 محافظة، من المقرر طرحها للحجز للمواطنين، قريباً، موضحة أنه يتم حالياً تحديد أسعار هذه الوحدات، وطرق السداد.

وقالت عبدالحميد، في بيان اليوم السبت، تتوزع الوحدات المطروحة كالتالي: في محافظة الإسكندرية، 1730 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفي محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفي محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1139 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفي محافظة أسيوط، (2151 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 287 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و804 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفي محافظة سوهاج، 1095 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و902 وحدة بحي الكوثر.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: في محافظة قنا سيتم طرح 409 وحدات بمدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، 4228 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 91 وحدة بالقصير، و146 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 335 وحدة بالحمام، و39 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 بوادى النطرون.