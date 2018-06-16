"شديد الحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

كتب- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 42

وسط الدلتا 27 40

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 32

مطروح 21 29

السلوم 20 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 31

دمياط 24 32

العريش 19 43

رفح 18 42

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

رأس سدر 26 39

نخل 22 41

نويبع 28 39

طابا 24 39

كاترين 21 36

الطور 25 39

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 40

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 43

بنى سويف 26 43

المنيا 25 44

أسيوط 27 44

سوهاج 26 44

قنا 28 44

الأقصر 26 45

أسوان 31 45

أبوسمبل 31 43

الوادى الجديد 26 46

شلاتين 27 39

أبورماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37​