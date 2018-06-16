الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك يسيطر على اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح السبت، قضايا الشأن المحلي، خاصة احتفال المصريين أمس بأجواء أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أدي الملايين صلاة العيد في 5434 ساحة علي مستوى الجمهورية مع الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) "إن اليوم الأول لعيد الفطر المبارك في المحافظات شهد توافد الآلاف من المواطنين على الحدائق وأماكن التنزه، وأدوا الصلاة فى الأماكن المخصصة، وتناول الخطباء فى المساجد موضوعات مهمة منها التراحم والمحبة والتسامح بين الناس اقتداء بالرسول (عليه الصلاة والسلام).. كما قام المحافظون بزيارة المستشفيات وشاركوا المواطنين تأدية الصلاة وفرحتهم بالعيد فى أماكن التجمعات.

وأشارت إلى تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من قادة وضباط ومقاتلى القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن عدد من أبناء الشهداء.

وأضافت أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية ألقى خطبة عيد الفطر المبارك، وتحدث خلالها عن فضل القرآن فى إرساء أسس الحضارة بما يحمله القرآن من دعوة الى العلم والعمل وإعمال العقل والترابط والتماسك والدعوة إلى التكافل بين المجتمع واكتشاف وتنمية القدرات والملكات الإبداعية التى تسهم فى البناء والتنمية ومواجهة الصعاب من أجل تحقيق الأهداف والغايات.

ونوهت بأنه تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة الأبطال الذين أصيبوا خلال عمليات مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى الإتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والذين يخضعون حاليا للعلاج داخل مستشفيات القوات المسلحة.

وأكدت أن الفريق محمد فريد قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، وعبر عن اعتزازه بما يقدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات لتأمين حدود الدولة واقتلاع جذور التطرف والإرهاب خلال العملية الشاملة (سيناء 2018)، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

أخبار اليوم:

ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) "إن الرئيس السيسي كرم عددا من أبناء أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات".

وأضافت أن الرئيس السيسي أدي صباح أمس صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بصحبة عدد من أبناء أسر الشهداء، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلي جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأشارت إلى أن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الشيخ أسامة الأزهري ألقي خطبة عيد الفطر المبارك، وقال خلالها "إن هناك الكثير من المعاني والقيم التي يبعثها القرآن في العقول والأفئدة".. وعقب خطبة العيد، صافح الرئيس السيسي أبناء الشهداء الذين التفوا حوله، في لفتة إنسانية طيبة.

وتابعت الصحيفة "أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لم ولن تنسي أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيها.. مشددا علي أن الدولة دائما متواجدة بجوارهم.. كما قال الرئيس السيسي، في كلمة له خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر شهداء الوطن، إن هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش 100 مليون مصري في أمان وسلام.. كما قال إن الله وحده هو من سيكافئ هؤلاء الشهداء علي هذا الأمر.. وأنه كان ينتظر هذا اليوم منذ فترة للاحتفال وسط أبناء الشهداء، متمنيا أن يكون قد أدخل جزءا من البهجة والسعادة عليهم".

ونوهت الصحيفة بأن عددا من أبناء الشهداء اصطفوا حول الرئيس السيسي، حيث حرص علي التحدث معهم معربا عن سعادته بلقائهم، ومؤكدا أنه كان ينتظر هذا اليوم منذ شهور.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) "إن المصريين احتفلوا بعيد الفطر المبارك.. حيث أدي الرئيس صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس مع عدد من أبناء وأسر الشهداء في يوم وفاء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن".

وأضافت "كما قضي الرئيس السيسي أول أيام العيد مع أبناء الشهداء، حيث شاركهم الفرحة وقدم لهم الهدايا، كما حرص علي التحدث معهم.. وقال موجها حديثه إلي أبناء الشهداء "فرحنا بكم.. وملأتم الدنيا بركة، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا اليوم منذ شهور".

وأكد الرئيس السيسي أن التجمع والاحتفال اليوم يعدان رسالة مفادها بأن مصر لم ولن تنسي أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيه.. مشددا علي أن الدولة دائما متواجدة بجوارهم.. وقال "إن هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام".

ولفتت الصحيفة إلى أن توجيه الرئيس السيسي تعليماته أمس لوزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون بعد سداد مديونياتهن من صندوق (تحيا مصر)، مشددا على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن، وذلك عبر تدوينة كتبها الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية قامت صباح أمس بتنفيذ قرار الرئيس بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تم الإفراج عن 2110 سجناء تنفيذا للقرار.. كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطي بقطاع السجون وقررت الإفراج الشرطي عن 677 ممن انطبقت الشروط عليهم، بإجمالي 2787 سجينا.

وأكدت الصحيفة أنه، وفي ذات السياق، قام قطاع السجون بالإفراج عن 690 غارما وغارمة من حملة الرئيس "السجون بلا غارمين أو غارمات".. وماتزال الحملة مستمرة لفحص باقي الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

ونقلت عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تأكيده دخول مصر نادي الدول الكبري في كفاءة الطاقة بعد نجاحها في إعادة بناء الشبكة ومضاعفة قدراتها، مشيرا إلى أن انقطاعات التيار الحالية سيتم التغلب عليها منتصف العام القادم.. قائلا "نستهدف ألا ينقطع التيار عن المشترك ولو ثانية واحدة، خاصة أن الانقطاعات ليست ناتجة عن نقص في القدرات بعد إنهاء مشكلة تخفيف الأحمال من يونيو 2015، إلا أن هناك عيوب واختناقات بالشبكة يجري علاجها".

الشأن الدولي:

قالت صحيفة (أخبار اليوم) "إن قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت بدعم من التحالف العربي على مدخل مطار الحديدة غربي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.. وفي الوقت نفسه دعا مجلس الأمن في اجتماع طارئ، دعت له بريطانيا لإبقاء ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه المسلحون الحوثيون في اليمن مفتوحا".

وأضافت الصحيفة أن قوات التحالف كانت قد أعلنت أن المقاومة اليمنية المشتركة وصلت إلي محيط مطار الحديدة بعد معارك عنيفة، خلفت عددا من القتلي والجرحي في صفوف المتمردين.. وأفادت باشتداد الاشتباكات في محيط المطار بغطاء جوي من طائرات التحالف.

ومن ناحية أخري، أكدت (أخبار اليوم) مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في جنوبي تركيا بعد نشوب أعمال عنف خلال الحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد الشهر الجاري.. حيث يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في 25 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت خلال زيارة النائب إبراهيم خليل يلديز لمتاجر في بلدة سوروتش ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) "إنه وفي استمرار للحرب التجارية التى أشعلها، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على فرض رسوم على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار، وهو تحرك من المرجح أن تقابله بكين بإجراء انتقامي"، على حد تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يعلن ترامب قائمة السلع الخاضعة لرسوم بنسبة 25% خلال ساعات، وقالت "إن ترامب وافق على الرسوم عقب اجتماع مع كبار مسئولى البيت الأبيض، ولم يتضح بعد موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ".. فيما من المرجح أن يؤدى قرار ترامب إلى تصعيد نزاع تجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم، والذى كان قد بدأ قبل عدة أشهر.

ومن ناحية أخري، قالت (الأهرام) "إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أنه من المهم الحد من الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، إلا أنها شددت على أن ألمانيا ينبغى ألا تتحرك بمفردها".

ونقلت عن ميركل قولها، خلال مؤتمر صحفي، "بشكل شخصى أعتقد أن الهجرة غير الشرعية هى واحدة من التحديات الكبيرة أمام الاتحاد الأوروبى.. لذا لا أعتقد أننا ينبغى أن نتحرك من جانب واحد، وينبغى ألا نتحرك بشكل غير منسق وألا نتحرك على حساب أطراف ثالثة".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي، الذي تقوده ميركل وحليفه الاتحاد الاجتماعى في بافاريا، يخوض نزاعا بشأن خطة وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، التي ستتيح للسلطات رفض المهاجرين الذين يصلون الحدود الألمانية إذا كانوا مسجلين بالفعل فى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.​