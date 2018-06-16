مرشح لرئاسة نقابة "السياحة والفنادق" يكشف لـمصراوي خطته الإصلاحية

كتب- يوسف عفيفي:

قال باسم حلقة نقيب السياحيين والمرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العاملين بالفنادق وشركات السياحة تعرضوا لظلم كبير واهدار للحقوق خلال السنوات الماضية.

ونوه حلقة في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى ضرورة إعادة رسم سياسات جديدة للنقابة العامة يكون هدفها تعديلات واجبة في اللائحة وتطبيق الاتفاقية الأخيرة لعمولة الخدمة ١٢٪ على جميع الفنادق وإعادة تفعيل العضوية بالاتحاد الدولي للسياحة بجنيف IUF والتواصل النقابي العربي والافريقي والدولي وإعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين المنظمات النقابية في العالم.

وأضاف أن هناك اتجاهًا لإنشاء لجان فرعية من النقابة العامة بالمحافظات مكونة من القيادات النقابية بها لفض المنازعات والمفاوضات الجماعية، كما أصبح إنشاء مركز طبي للسياحيين وعيادات أمر ضروري وإنشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلي الغرف السياحية والفنادق ووزارة السياحة دعم هذا الصندوق.

وشدد المرشح الرئاسة للنقابة العامة للسياحة والفنادق، على ضرورة وجود إصلاحات جذرية وإجراءات تأمينية غير مسبوقة وصندوق للكوارث للعاملين في السياحة.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أعلنت عن إجراء الانتخابات الثلاثاء القادم، بوزارة القوى العاملة، لاختيار الرئيس الجديد بين خمسة مرشحين أبرزهم باسم حلقة نقيب السياحيين، وممدوح محمدي الرئيس الحالي للنقابة العامة.