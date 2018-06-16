"دعم مصر": الإفراج عن الغارمات "عيدية" الرئيس السيسي للشعب

كتبت- مروة شوقي:

أشاد ائتلاف دعم مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن جميع الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق "تحيا مصر"، لافتاً إلى أن القرار بمثابة عيدية الرئيس للشعب.

وقال الائتلاف، في بيان له، السبت: "تلك الخطوة المهمة تعد ترجمة حقيقية لمفهوم الاستقرار المجتمعي، وترسيخًا لمبدأ بناء الإنسان الذي أعلنه الرئيس".

وأضاف: "ليس هناك خبر يمكن أن تستقبله الأسرة المصرية أسعد من الإفراج عن الغارمات وتمكينهن من قضاء العيد مع أسرهن".

وأكد ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس بالقرار الإنساني، أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخله.

وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارًا الجمعة، بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية، بعد سداد مديوناتهن من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف السيسي في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه أكد على ضرورة قضاء الغارمات أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.

وتابع الرئيس بأن الدولة ستسعى دائمًا لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

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