وفاة أستاذ الأدب العربي سيد البحراوي إثر أزمة صحية

كتب- مصراوي:

توفي المفكر الدكتور سيد البحراوي، مساء الجمعة، إثر أزمة صحية، على خلفية مرض السرطان.

الدكتور سيد البحراوي، هو أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا.

كما شارك البحراوي في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية.