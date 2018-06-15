ترامب وماكرون يناقشان الوضع في سوريا وإيران وكوريا الشمالية هاتفيًا

القاهرة - مصراوي:

أعلن الإليزيه، اليوم الجمعة أن الرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، ناقشا عبر الهاتف العديد من المسائل الرئيسية في الجدول الأعمال الدولي.

وجاء في بيان الإليزيه، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تحدث رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، اليوم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا، الوضع حول كوريا الشمالية بعد القمة في سنغافورة، والوضع حول سوريا وإيران".

وعقد مؤخرا لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع أنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة".

ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عقب لقائهما التاريخي في سنغافورة، بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.