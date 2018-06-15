وزير القوى العاملة: استكمال حصر العمالة غير المنتظمة يوليو المقبل

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه حريص على التواصل مع العمالة المصرية بالخارج، من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع وزارات العمل بالدول العربية التي بها عمالة مصرية.

وكشف سعفان، في تصريحات صحفية، الجمعة، عن استكمال الوزارة حصر العمالة غير المنتظمة، بداية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية، من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف: "جرى حصر 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وجاري استكمال وإدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية".

وأوضح الوزير، أنه من المقرر خلال النصف الثاني من العام الحالي، الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني، فضلا عن ربط الوزارة بـ 27 مديرية للقوي العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظياً.

ونوّه سعفان، على استكمال الوزارة الربط الإلكتروني مع وزارات بالدول العربية، ما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.